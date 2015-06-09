حتى لا ننسى.. "اليوم السابع" يعيد بث فيديوهات "مذبحة ستاد بورسعيد"

يعيد "اليوم السابع" نشر فيديوهات "مجزرة بورسعيد" التى راح ضحيتها 74 شابا ومواطنا من ألتراس النادى الأهلى فى 2012، أثناء إقامة مباراة كرة القدم بين النادى الأهلى والمصرى البورسعيدى فى مدينة بورسعيد، حيث تحرك الجمهور ووسطهم خارجون عن القانون إلى الملعب واغتالوا 74 شخصا.

وتم القبض على 73 متهما فى هذه المجزرة، وتم التحقيق معهم وإحالتهم للنيابة العامة ومنها إلى المحكمة، حيث قررت المحكمة بجلسة 19 إبريل الماضى، إحالة 11 متهما إلى فضيلة المفتى وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عاما ويعمل فران) ومحمد رشاد محمد على قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عاما) ومحمد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عاما ويعمل سماك).

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كما تم ضبط السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عاما ويعمل عاملا بالاستثمار) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عاما) وأحمد فتحى أحمد على مزروع وشهرته الموزة (23 عاما ويعمل مستخلص جمركى) ومحمد محمود أحمد البغدادى وشهرته الماندو (25 عاما ويعمل أرزقى) وفؤاد أحمد التابعى محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عاما ويعمل بائع كراسى) وحسن محمد حسن المجدى - مخلى سبيله - (18 عاما و3 أشهر و25 يوما ويعمل عاملا) وعبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة ومحمود على عبد الرحمن صالح (هارب)، وصدر اليوم الثلاثاء، الحكم بإعدام 11 متهما بالقضية.

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