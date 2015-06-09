أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير العدالة الانتقالية يلتقى مميش لحسم تعديلات قانون المناطق الاقتصادية

Google+ Print
وزير العدالة الانتقالية يلتقى مميش لحسم تعديلات قانون المناطق الاقتصادية وزير العدالة الانتقالية يلتقى مميش لحسم تعديلات قانون المناطق الاقتصادية
بدأ منذ قليل اجتماع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وهانى سرى الدين، المستشار القانونى لمخطط تنمية محور قناة السويس، فى وجود رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المستشار حسن بسيونى، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة، وذلك لحسم جميع المسائل المتعلقة بالتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وكانت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قد ناقشت على مدار الشهر الماضى التعديلات الواردة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأعلن المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة، الانتهاء من التعديلات الواردة فى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وجرى استثناء هيئة قناة السويس من الخظر الوارد فى القانون رقم 14 لسنة 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365