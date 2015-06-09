وزير العدالة الانتقالية يلتقى مميش لحسم تعديلات قانون المناطق الاقتصادية

بدأ منذ قليل اجتماع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وهانى سرى الدين، المستشار القانونى لمخطط تنمية محور قناة السويس، فى وجود رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المستشار حسن بسيونى، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة، وذلك لحسم جميع المسائل المتعلقة بالتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وكانت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قد ناقشت على مدار الشهر الماضى التعديلات الواردة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأعلن المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة، الانتهاء من التعديلات الواردة فى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وجرى استثناء هيئة قناة السويس من الخظر الوارد فى القانون رقم 14 لسنة 2012.