حبس "كيداهم" صاحبة الفيديوهات الجنسية على اليوتيوب 4 أيام بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس "ميرفت .ع" 40 سنة وشهرتها "كيداهم" صاحبة الفيديوهات الجنسية على اليوتيوب بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسة الدعارة والتحريض عليها.

كشفت تحقيقات أحمد بركات وكيل نيابة مدينة نصر بإشراف هيثم مشهور مدير النيابة، أن المتهمة تبث فيديوهات جنسية أثناء ممارستها للجنس مع الرجال على مواقع التواصل يوتيوب، وبمواجهة المتهمة بما جاء بتحريات مباحث الآداب والفيديوهات المحرزة نفت علمها بهذه الوقائع، وبررت ما شاهدته بأنه فوتوشوب وليس "حقيقى".

وكانت قد وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب، مفادها وجود فيديوهات جنسية لسيدة تمارس الجنس مع الرجال عبر اليوتيوب.

وتوصلت التحريات أن السيدة تدعى "ميرفت.ع" وشهرتها كيداهم، وعلى الفور توجهت مأمورية من مباحث الآداب، وألقت القبض على المتهمة والتى اعترفت أمام اللواء عصام حافظ، مدير إدارة الآداب، ونائبه العميد وائل جبريل، بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها .

وأضافت أمام المقدم طاهر إخلاص أنها تبث الفيديوهات على اليوتيوب لجذب أكبر قدر من الرجال والزبائن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء سامح يحيى، مدير المباحث، بإحالتها الى النيابة العامة والتى أمرت بما سبق .