مقدمة رئيس مالاوى تصل القاهرة للإعداد لمشاركته بقمة التكتلات الاقتصادية

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، المقدمة الأمنية لرئيس دولة مالاوى قادمة من إثيوبيا وتم إنهاء إجراءات وصولها على متن الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا للإعداد لزيارته، والتى يشارك خلالها بقمة التكتلات الاقتصادية التى تعقد بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تبدأ، غدًا الأربعاء، مراسم توقيع القادة الأفارقة، على اتفاقية دمج التكتلات الإفريقية الثلاثة الكبرى، وهى الكوميسا والساداك وتجمع شرق إفريقيا.

ويشارك فى القمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الـ26 من دول الشرق والجنوب الإفريقى، فضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية فيها، ومن بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الإفريقى والأونكتاد واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة والبنك الإفريقى للتنمية.

ومن المقرر أن تتخذ القمة إجراءات من شأنها إلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية لتجارة السلع، وتحرير تجارة الخدمات وتسهيل عمليات الاستثمار عبر الحدود وحركة رجال الأعمال، وتحديد أُطر التعاون بين دول الأقاليم الثلاثة من أجل تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وتدابير تيسير التجارة، فضلا عن تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء فى جميع المجالات ذات الصلة بالتجارة.