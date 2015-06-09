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تكثيف أمنى بالجيزة بعد العثور على قنبلة بجوار سور "هندسة القاهرة"

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تكثيف أمنى بالجيزة بعد العثور على قنبلة بجوار سور "هندسة القاهرة" تكثيف أمنى بالجيزة بعد العثور على قنبلة بجوار سور "هندسة القاهرة"
يشهد محيط جامعة القاهرة، حالة من التشديدات الأمنية المكثفة، وتواجد لقوات أمن تابعة لمديرية أمن الجيزة، ودوريات أمنية بطول سور الجامعة وميدان النهضة، بعد العثور على قنبلة شديدة الانفجار بالقرب من كشك قديم، بجوار سور كلية الهندسة المقابل لحديقة الأورمان، حسب وصف مصدر أمنى.

وأكد المصدر، أن قوات الأمن المركزى التابعة لمديرية أمن الجيزة عثرت على قنبلة شديدة الانفجار بكشك قديم بجوار كلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة وتقع على الجانب الآخر من الطريق، وذلك أثناء عملية تمشيط ميدان النهضة وأماكن تواجد قوات الأمن لتأمين الميدان والجامعة، مؤكدا أن القنبلة كانت تستهدف قوات الأمن الخاصة بتأمين الميدان.

وأضاف المصدر، أن خبراء المفرقعات التابعين لمديرية أمن الجيزة استطاعوا إبطال مفعول القنبلة قبل انفجارها، وتمت إبعادها عن مكان زرعها، مشيرا إلى أن أعمال الامتحانات الفصل الدراسى الثانى تسير بشكل منتظم داخل نطاق الحرم الجامعى وخارجه وسط التشديدات الأمنية من قبل الأمن الإدارى.

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مصر 365