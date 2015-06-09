ننشر قائمة بأسماء وعقوبات المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد"

ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة بأسماء الـ73 متهما فى أحداث مذبحة بورسعيد، والأحكام الصادرة ضدهم اليوم الثلاثاء من محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتى تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد 15 عاما و5 سنوات والبراءة .

وينشر اليوم السابع قائمة بالأسماء الكاملة لكل متهم والعقوبة الصادرة ضده من المحكمة.

>



>

الجنايات تقضى بإعدام 11 متهما فى قضية مجزرة بورسعيد (تحديث)

>