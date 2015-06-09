بالصور.. «مواطن» و«المزاد» على مسرح ثقافة أسوان‎

قدمت نوادي المسرح التابعة لإقليم جنوب الصعيد، عرضين مسرحيين هما «مواطن» و «المزاد» علي مسرح قصر ثقافة أسوان، وذلك ضمن المهرجان الإقليمى لنوادى المسرح لإقليم جنوب الصعيد، الذى يقام خلال الفترة من 8 إلى 12يونيو الجارى، والذى تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة دعاء منصور، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان الدكتور أحمد إبراهيم.

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وصرح محمد إدريس، مدير عام ثقافة أسوان، أن العرضين المسرحيين كانا بحضور أعضاء لجنة التحكيم أسامة عبد الرؤوف، احمد هاشم، محمد العدل.

والجدير بالذكر أن العرض المسرحى (المزاد) تأليف خالد الصاوى ، دراماتورج محمد علاء ، موسيقى بسام نصر، وإخراج إيهاب زكريا، وتمثيل فرقة أسوان.

والعرض المسرحى (مواطن) تأليف قاسم مطرود ، موسيقى بدرى محمود فرح، وسينوغرافيا وإخراج وائل بكرى، وتمثيل فرقة حكاية المسرحية.