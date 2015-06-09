هزاع بن زايد يعيد تشكيل اللجنة التنفيذية لـ«الهوية»

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية برئاسة المهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وعضوية كل من الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وعوض حاضر المهيري وعبد الله سيف النعيمي والدكتور سعيد عبد الله الغفلي.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة التنفيذية متابعة استراتيجية وخطط الهيئة والتأكد من تطبيق نظام الحوكمة المؤسسية للهيئة والنظر في التعيينات والترقيات بالنسبة للوظائف العليا للهيئة، بالإضافة إلى متابعة أعمال مجلس الإدارة ومراجعتها والعمل على تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة وتوصياته أو أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئيس مجلس الإدارة. كما أصدر سموه قراراً آخر بتكليف الدكتور سعيد عبدالله الغفلي بمهام وظيفة مدير عام هيئة الإمارات للهوية.