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غنيمة: تعاطى المنشطات الجنسية دون الاستشارة يؤدى إلى بتر العضو الذكرى

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غنيمة: تعاطى المنشطات الجنسية دون الاستشارة يؤدى إلى بتر العضو الذكرى غنيمة: تعاطى المنشطات الجنسية دون الاستشارة يؤدى إلى بتر العضو الذكرى

يقول الدكتور وليد السيد غنيمة، أستاذ واستشارى المسالك البولية بطب القصر العينى، إن مرض الانتصاب اللاإرادى لوحظ ظهور حالات كثيرة تتعرض إلى هذه المشكلة فى الآونة الأخيرة.

ويؤكد غنيمة يعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها أمراض الدم مثل الأنميا المنجلية أو نتيجة إلى أورام فى الحوض أو بعد حدوث إصابات فى طرق، وينتج عنها تهتك أو كسر بالحوض، أو تناول أدوية لبعض الأمراض النفسية والعصبية، وهذا يؤدى إلى حدوث تدفق الدم فى القضيب واحتباس الدم فى القضيب ينتج عنه انتصاب اللاإرادى، إضافة إلى المشكلة الرئيسية وهى تعاطى المنشطات الجنسية دون استشارة طبيب مما تسبب فى تعرضهم إلى الانتصاب اللاإرادى ويطول ذلك إلى فترة تتعدى 4: 13 ساعة متصلة وفى بعض الحالات تستمر إلى أكثر من 24 ساعة نتجية تناول أدوية منشطة جنسية أو حقن بالقضيب، وهذا يعرضهم إلى حدوث تلف وتهتك بالقضيب.
> وفى هذه الحالة يستدعى التدخل الفورى لسحب الدم الموجود داخل الغلاف الكهفى للقضيب مع حقن مواد تساعد على وقف تدفق الدم، وإذا فشلت هذه الطريقة فى ارتخاء القضيب، هنا يتم التدخل الجراحى اللازم.

ويشيرغنيمة إلى خطورة تعاطى المنشطات الجنسية بدون استشارى يؤدى إلى ضعف الانتصاب أو عدم القدرة الجنسية مرة أخرى، وقد يتسبب تعاطى المنشطات الجنسية أو حقن القضيب إلى بتر العضو الذكرى وذلك نتجية عدم الوعى الطبى لدى الرجال والشباب ومدى خطورة المنشطات الجنسية وأضرارها على الصحة العامة.

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مصر 365