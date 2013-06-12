مؤسسات الصحة البريطانية تشجع النساء على تجنب الولادة القيصرية

تتجه مؤسسات الصحة البريطانية حاليا إلى تشجيع النساء على الولادة الطبيعية وسط مخاوف من زيادة الإقبال على الجراحات القيصرية دون حاجة طبية تستدعيها، ما يؤدى إلى ارتفاع كبير فى عدد هذه الجراحات كل عام.

وذكرت صحيفة "ديلى تلجراف" أن المعهد الوطنى البريطانى للصحة والامتياز السريرى (نيس) ينصح النساء اللاتى يطلبن الولادة بجراحة قيصرية بإجراء مناقشة موثقة مع الفريق الطبى المتخصص حول مخاطر ومنافع هذه الجراحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد جراحات الولادة القيصرية ارتفع بشكل كبير فى بريطانيا خلال السنوات الـ30 الأخيرة، حيث تتم واحدة من كل أربع عمليات ولادة بجراحة قيصرية، ما يكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية آلاف الجنيهات عن كل جراحة، وأن معدل الجراحات القيصرية ارتفع بأكثر من الضعف منذ 1980.