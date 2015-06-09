القبض على متهم قتل 4 من أبناء عمومته بسبب الخلاف على الميراث بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، برئاسة الرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، من إلقاء القبض على قاتل ربة منزل وأبنائها الثلاثة وإصابة طفلين بسبب الخلاف على الميراث، والمحرر عنها المحضر رقم 1994 إدارى مركز دار السلام بعد تبادل لإطلاق النار بالزراعات وإصابته بثلاث طلقات.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتقدم عبد الناصر ع م وشهرته "عبده" 21 عاما عامل ويقيم بناحية القوصة التابعة لقرية البلابيش قبلى دائرة المركز مصاباً "بطلق نارى بالكتف الأيمن" بسبب حدوث مشادة بينه وبين ممدوح ع م من أبناء عمومته بسبب خلافات على الميراث، على أثرها قام المذكور بإطلاق أعيرة من سلاح نارى كان بحوزته تجاهه أحدثت إصابته ووفاة والدته فوزية م م 55 عاما ربة منزل وشقيقه محمود ع م 16 عاما طالب شقيقته مرفت ع م 22 عاما ربة منزل وشقيقته إلهام ع م 20 عاما ربة منزل وإصابة نجلة شقيقته الطفلة رنا أ ح3 عاما "بطلق نارى بالبطن" وابنة شقيقه الطفلة منه م ع 4 عاما "بطلق نارى بالساق اليسرى" وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

ونظراً لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية وتعدى على أمن وحياة المواطنين تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والنقيبان هيثم الحجيرى ومحمد جودة معاونى مباحث المركز بالإشتراك مع ضباط فرع بحث الشرق، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت إحداها عن رصد خروج المذكور من الزراعات متجهاً لقريته للحصول على مواد الإعاشة.

وحال مشاهدته للقوات قام بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاههم وتعاملت معه القوات بالمثل مما نتج عنه إصابة المذكور بعدد "3" طلقات "بالحوض والقدم اليسرى والفخذ الأيسر"، حيث تمكنت من ضبطه وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 4725 على جسم السلاح وعدد "4" خزينة خاصة بالسلاح وكذا عدد "50" طلقة من ذات العيار، وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزى تحت الحراسة اللازمة، تم التحفظ على السلاح النارى المضبوط، وتحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة العامة.

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