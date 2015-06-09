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نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة

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نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الحشيش والأقراص المخدرة
أمر أحمد عوض رئيس نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان بحبس المتهم "محمود ج ص" 23 سنة عامل ومقيم بقرية الصلعا 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بدائرة المركز .

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته14 قطعة حشيش كانت معدة للبيع و20 قرص تامول .

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات .
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