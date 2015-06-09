الأرصاد : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والطقس «ربيعي»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس ربيعى معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد. وإن ظل شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى مترين، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.

> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

> الصغرى / العظمى

> القاهرة 22 33

> الإسكندرية 21 28

> مطروح 21 26

> بورسعيد 22 27

> دمياط 21 26

> بلطيم 21 27

> الإسماعيلية 21 33

> السويس 22 34

> العريش 18 31

> نخل 16 36

> طابا 20 37

> الطور 24 34

> مرسى علم 27 39

> الغردقة 27 40

> شرم الشيخ 29 40

> رفح 17 30

> كاترين 17 34

> سيوة 23 34

> المنيا 24 36

> الفيوم 24 35

> رأس سدر 23 34

> أبوسمبل 28 44

> وسط الدلتا 21 32

> أسيوط 25 37

> سوهاج 26 38

> الأقصر 28 44

> أسوان 30 44

> شلاتين 25 41

> حلايب 28 38

> الوادى الجديد 29 41

> قنا 28 44

> نويبع 27 37

> السلوم 20 26