رئاسة الجمهورية تتسلم مطار ومركز مؤتمرات شرم الشيخ

تسلمت قبل قليل، إدارة المراسم برئاسة الجمهورية مطار شرم الشيخ الدولى وفندق جو فللى مقر إقامة القادة والرؤساء الأفارقة واستراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ وخاصة القاعة الرئيسية ” summit المخصصة لعقد توقيع رؤساء وقادة الدول الأفريقية اتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا وذلك لتأمين “مؤتمر القمة الأفريقية للرؤساء للتكتلات الثلاثة، حيث يبدأ توافد رؤساء وقادة أفريقيا اليوم الثلاثاء لانطلاق القمة غدًا الأربعاء.

وتتولى إدارة المراسم ترتيب استقبال رؤساء الدول والحكومات بمطار شرم الشيخ، فضلا عن وجود مسئول مراسم بكل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود لتسهيل كل الإجراءات والترتيبات اللوجستية.