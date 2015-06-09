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منع أهالي الشهداء من حضور جلسة الحكم بـ «مجزرة بورسعيد»

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منع أهالي الشهداء من حضور جلسة الحكم بـ «مجزرة بورسعيد» منع أهالي الشهداء من حضور جلسة الحكم بـ «مجزرة بورسعيد»

9 يونيو 2015 | 10:27 صباحاً

أكاديمية الشرطة-أرشيفية

شهدت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني المنعقدة  بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حراسة أمنية مشددة حيث لم يتم السماح لأهالي الشهداء الذين تجمعوا أمام بوابة الأكاديمية وتم منعهم من دخول الأكاديمية تجنبا لحدوث اى حالات شغب أو تظاهرات، كما  تم منع الصحفيين أو المصوريين حاملي كارنيهات نقابة الصحفيين حيث تنعقد اليوم جلسة الحكم على متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مذبحة بورسعيد ” .

يذكر أن المحكمة بجلسة التاسع عشر من إبريل الماضي قد احالت أوراق أحد عشر متهماً لفضيلة مفتي الديار المصرية لإستطلاع الرأي الشرعي بشا، إعدامهم وحددت جلسة الثلاثين من مايو الماضي للنطق بحكمها قبل ان تمد الأجل لجلسة اليوم .

 

2015-06-09

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