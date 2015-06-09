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الخارجية : إصدار 55 ألف جواز سفر مميكن حتى الآن

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الخارجية : إصدار 55 ألف جواز سفر مميكن حتى الآن الخارجية : إصدار 55 ألف جواز سفر مميكن حتى الآن

السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية

أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه عدد جوازات السفر التي أصدرها مركز إصدار جوازات السفر المميكنة بوزارة الخارجية إلى 55 ألف جواز سفر جديد منذ بدء عملية زيادة الطاقة الاستيعابية بالمركز. وأضاف المتحدث أن الوزارة تواصل العمل بشكل حثيث لاستكمال استخراج جوازات السفر المطلوبة من المواطنين المصريين.

وذلك  في إطار توجيهات وزير الخارجية سامح شكري بضرورة بذل كافة الجهود وإزالة كافة المعوقات لسرعة تلبية طلبات المصريين في الخارج لاستخراج جوازات السفر المميكنة خاصة مع قرب انتهاء العمل بالجوازات العادية وعدم قيام عدد كبير من المصريين باستخراج جوازات سفر مميكنة بشكل مبكر، فقد وصل 

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