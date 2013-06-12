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دراسة: التجاهل وسوء المعاملة يؤثران سلبا على وظائف مخ الطفل

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دراسة: التجاهل وسوء المعاملة يؤثران سلبا على وظائف مخ الطفل دراسة: التجاهل وسوء المعاملة يؤثران سلبا على وظائف مخ الطفل

حذرت دراسة طبية من أن تعرض الطفل منذ نعومة أظفاره فى مرحلة ما قبل المدرسة للتجاهل والعنف وسوء المعاملة يؤثر سلبا على آلية وظائف المخ ما يعرضه لمشكلات سلوكية تستوجب التدخل السريع.

وكان فريق من الباحثين البريطانيين بجامعة "ليفربول" قد أجرى مسحا وتحليلا شاملا لنتائج نحو 42 دراسة طبية أجريت فى هذا الصدد وشملت أطفالا من سن العام وحتى ستة أعوام تعرضوا للتجاهل والعنف وسوء المعاملة، ويعانون من اضطرابات سلوكية ونفسية حادة.

وكشفت الدراسة -التى نشرت فى مجلة "طب الأطفال" للجمعية الطبية الأمريكية أن إهمال الطفل المعتدى عليه يجعله فريسة للاضطرابات السلوكية والنفسية ليصبح أكثر ميلا للانطواء، إلى جانب تغيير فى كيمياء وظائف عدد من خلايا المخ ما يجعله أكثر ميلا للعدوانية والعنف وتدهور صورته الذاتية أمام نفسه.

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