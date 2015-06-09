كثافات مرورية بكوبري اكتوبر ومحور العروبة والدائري بوصلة المريوطية‏

قال المقدم محمد البنداري مشرف عمليات مرور القاهرة ان معظم شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة شهدت اليوم الثﻻثاء كثافات مرورية متوسطة حيث شهد أعلى كوبري أكتوبر وأعلى مسجد النور وبالوصلة المعلقة في الاتجاهين للقادم من مدينة نصر وفي طريقه ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض تكدسا مروريا، وننصح بتغير المسار واتخاذ طريق صلاح سالم كبديل جيد عن اكتوبر، كما شهد محور العروبة ونفق الميرغني كثافات مرورية وننصح باتخاذ طريق النصر كبديل عن العروبة.

واضاف ان طريق المطار باتجاة نفق الميرغني شهد كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة وﻻ يوجد مصابين يقوم رجال المرور بازالة اثار الحادث وسحب الكثافات، كما شهد الطريق الدائري بوصلة المريوطية والمتجة للصحراوى كثافات مرورية بسبب حادثة تصادم، فيما شهد محور 26 يوليو و15 مايو حالة من السيولة للقادمين من 6 اكتوبر.

وشهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، والطريق الصحراوي عند البوبات بالقرية الذكية كثافات المرورية ومداخل الطريق الزارعي ايضا لقليوب، فيما شهدت مناطق وشوارع وسط البلد وكوبري الجامعة ونفق اﻻزهر وصلاح سالم وعباس وقصر النيل والقصر العيني والدائري حالة من السيولة والكثافات المتحركة.

كما تباطأت حركة السيارات في ميدان رمسيس، وظهرت بعض الكثافات في محيط الميدان ببعض الشوارع المؤدية له، كما شهد شارع رمسيس تكدسًا مروريًا أمام حركة السيارات في الطريق المؤدى إلى مدينة نصر ومصر الجديدة، فيما كثف رجال المرور من تواجدهم بجميع الطرق الرئيسية في محاولة لإعادة الحركة للطريق لإنهاء أي زحام مروري في أي وقت.