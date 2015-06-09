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السيطرة على حريق اندلع بمشرحة مستشفى المراغة بسبب عقب سيجارة

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السيطرة على حريق اندلع بمشرحة مستشفى المراغة بسبب عقب سيجارة السيطرة على حريق اندلع بمشرحة مستشفى المراغة بسبب عقب سيجارة
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بمستشفى المراغة المركزى دائرة مركز شرطة المراغة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقادها العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون المباحث بنشوب الحريق بكمية من مخلفات المستشفى بجوار المشرحة لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات.

انحسرت التلفيات فى احتراق بعض الأبواب والشبابيك والكراسى ومستلزمات خاصة بالمستشفى [ كهنة ] وتفحم الباب الغربى للمشرحة، رجحت المعاينة الأولية، أن يكون سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة من أحد المترددين على المستشفى بالطوابق العلوية.

بسؤال عز الدين عيسوى عبد الملك 56 عاما معاون بالمستشفى ويقيم بندر المراغة أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أو يشتبه جنائياً فى الحريق أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.

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مصر 365