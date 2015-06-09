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انتشال جثة طفل غرق بترعة المحمودية فى البحيرة

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انتشال جثة طفل غرق بترعة المحمودية فى البحيرة انتشال جثة طفل غرق بترعة المحمودية فى البحيرة
تمكن رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة قبل قليل من انتشال جثة طفل غارقة داخل مياه ترعة المحمودية بدائرة مركز دمنهور.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوجود غريق بترعة المحمودية أمام قرية زرقون دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين أنه أثناء قيام الطفل "محمد محمود أحمد" 8 سنوات تلميذ ومقيم قرية زرقون دائرة المركز بالاغتسال على حافة الترعة المشار إليها زلت قدماه وسقط به وغرق وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور.

بسؤال والده "محمود أحمد سعد" سائق ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر 5110/2015 إدارى المركز.

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مصر 365