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استنفار أمنى قبل النطق بالحكم على متهمى أحداث مذبحة استاد بورسعيد

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استنفار أمنى قبل النطق بالحكم على متهمى أحداث مذبحة استاد بورسعيد استنفار أمنى قبل النطق بالحكم على متهمى أحداث مذبحة استاد بورسعيد
شهدت الشوارع والميادين ببورسعيد حالة من الاستنفار الأمنى للأجهزة الشرطية وقوات تأمين المدينة من ضباط وجنود الجيش الثانى الميدانى قبل النطق فى الحكم اليوم الثلاثاء على المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد.

وانتشرت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام المنشآت الشرطية والحكومية ومرفق المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد والمنافذ الجمركية تحسبا لوجود أعمال شغب.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت بجلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد مدّ أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 73 متهمًا بأحداث استاد بورسعيد لجلسة 9 يونيو لاستمرار المداولة مع استمرار حبس المتهمين.

كما قررت إحالة أوراق 11 متهمًا إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم وبقية المتهمين الآخرين الذين لم يشملهم قرار الإحالة للمفتى.
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