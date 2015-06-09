السيطرة على حريق بمخلفات مستشفى المراغة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة علي حريق شب بكمية من مخلفات مـستشفى المراغة المركزي دون وقوع أي إصابات.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بمستشفى المراغة المركزي – دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من مخلفات المستشفى بجوار المشرحة، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض الأبواب والشبابيك والكراسي ومستلزمات خاصة بالمستشفي [ كهنة ] وتفحم الباب الغربي للمشرحة، ويرجح أن يكون سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة من أحد المترددين عاى المستشفى بالطوابق العلوية.

بسؤال المدعو عز الدين عيسوي عبد الملك 56 سنة معاون بالمستشفي – ويقيم بندر المراغة – أيد ما جاء بالفحص

> ولم يتهم أو يشتبه جنائياً في الحريق.

أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.