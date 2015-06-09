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مياه سوهاج تشارك في وضع لائحة الصرف الصناعي والحصول على شهادة TSM

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مياه سوهاج تشارك في وضع لائحة الصرف الصناعي والحصول على شهادة TSM مياه سوهاج تشارك في وضع لائحة الصرف الصناعي والحصول على شهادة TSM

 شكلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجنة تضم 5 شركات لمياه الشرب والصرف الصحي والتى تضم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وذلك لوضع لائحة موحدة لتنظيم الصرف الصناعي لجميع محافظات الجمهورية، صرح بذلك المهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

 وأضاف أنه تم إعداد برنامج زمني لتأهيل محطة مياه بلصفورة المطورة حيث تم الانتهاء من أعمال التأهيل بنسبة 85%، كما تم إعداد برنامج زمني لتأهيل محطة معالجة صرف صحي جرجا ومحطة مياه المنشأة ومحطة مياة جرجا الجديدة، هذا بالإضافة إلى البدء في تأهيل مياة نزة الحاجر بجهينة وشبكة مياه سوهاج شرق.

وأوضح المهندس محمود نافع أنه تم إعداد فريق لتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى مجال الموارد البشرية والصيانة والتشغيل والمعامل والسلامة والصحة المهنية وذلك للحصول على الشهادة الدولية.

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