اتحاد الكرة: القمة بعد رمضان.. والدوري ينتهي 4 أغسطس

حدد عامر حسين مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعض ملامح جدول الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار مدير لجنة المسابقات إلى أن الأندية يجب أن تتقبل ضغط الجدول، خاصة بعد تأهل الأهلي والزمالك لدوري المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة (صدى البلد) "تتبقى لنا 9 جولات، وسنضطر لإقامة مباراة كل 3 أيام، وسننقل بعض مباريات الأندية إلى ملاعب مضاءة في رمضان".

وتابع: "الجونة سيلعب في السويس، والأسيوطي في الفيوم، ودمنهور في الإسكندرية لتفادي اللعب في الصيام".

وأتم: "أما القمة ستقام بعد نهاية شهر رمضان، وأسعى لإنهاء جدول الدوري يوم 4 أغسطس لحل مشكلة القيد الأفريقي".

يُذكر أن قمة الدور الأول انتهت بالتعادل 1/1، سجل للزمالك أيمن حفني، وتعادل وليد سليمان للأهلي.