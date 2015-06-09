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علماء يطورون حقنة لعلاج تلف العصب البصرى

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علماء يطورون حقنة لعلاج تلف العصب البصرى علماء يطورون حقنة لعلاج تلف العصب البصرى
نجح فريق من العلماء فى تطوير حقنة يمكنها علاج تلف العصب البصرى، السبب للمياة الزرقاء الذى من شأنه أن يصيب بفقدان البصر والعمى.

ويلعب ضغط العين فى الجلوكوما (والمعروفة بالمياه الزرقاء) دورا مهما فى إلحاق أضرار بالعصب البصرى، ومن ثم فقدان البصر، إلا أنه بفضل التنقية الجدية التى وضعها فريق من العلماء بإحدى الشركات الأمريكية استطاعوا من خفض ضغط العين عن طريق وسائل غازية للتخلص من الحاجة إلى مشرط الجراح.

وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام إبرة شديدة الدقة تحت الجلد لحقن أنبوب صغير مرن فى العين، مما يسمح بتدفق السوائل الزائدة فى العين.

وقد قامت شركة "أكيو سيستم" الأمريكية- ومقرها كاليفورنيا- بتطوير سن إبرة بطول لا يتعدى 6 مليمترات وعرض شعرة رأس الإنسان، ليتم الحقن بواسطتها فى شق القرنية الصغير.

وأكد الجراح استشارى العيون فى مستشفى "رويال فرى" فى لندن فيك شارما أن التقنية المطورة تعد من أسرع التقنيات والأكثر أمانا من الأساليب المستخدمة حاليا فى هذا الصدد.

ويعانى مرضى الجلوكوما (المياه الزرقاء) مع الأساليب العلاجية التقليدية الحالية من أدوية وجراحات ليزر، وهو العلاج الذى ينطوى فى كثير من الأحيان على تركيب أنبوب جامد صغير فى العين للتخلص من السوائل الزائدة.
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