فى استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع":التضامن تبحث حالة أسرة جمال بالمنيا

فى استجابة سريعة لما نشر بجريدة "اليوم السابع" حول قصة أسرة جمال المقيم بقرية بنى محمد شعراوى التابعه لمركز أبوقرقاص فقد تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من وزارة التضامن الاجتماعى تطلب اسم وعنوان جمال سعيا من الوزارة للاستجابة لحالته الصعبة.

وأكد مكتب العلاقات العامة بالوزارة أنه سيتم إرسال بيانات محمد لمديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا لعمل بحث شامل عن الحالة وكيفية تقديم المساعدة لهم.

وقال جمال فتحى عبد العزيز من قرية بنى محمد شعراوى ويبلغ من العمر 55 سنة: "نعيش حياة تحت خط الفقر بمليون مرة نسكن فى منزل ونعجز عن بناء دورة مياه فنقوم بقضاء حاجتنا داخل إحدى الحجرات.. وأضاف جمال: أعول 4 أطفال أحدهم مريض وليس لى معاش أتمكن من الإنفاق به على الأسرة.

وأوضح جمال أنه يعول شقيقته المطلقة أيضا، والأسرة بالكامل تسكن فى حجرة واحدة شاهدها أحد المسئولين وفر هاربا منها وذهب إلى المستشفى بسبب حالتها السيئة للغاية.

وأقسم جمال بأنه لم يأكل اللحمة منذ 3 سنوات، وقال نحن فى انتظار ولاد الحلال، مضيفا أنه لم يشتر الملابس لابنه من عدة سنوات.

وتقول الزوجه سعيدة إسماعيل التى لا تعرف كم تبلغ من العمر: "أصبت بمرض فى عينى وعندما عجزت عن توفير المال للعلاج أصابنى العمى وأصبحت لا أرى أى شىء وزوجى وأبنائى الصغار يساعدوننى فى الحركة.

وناشدت الزوجة محافظ المنيا ورئيس مجلس الوزراء ببناء مسكن لهم وتوفير رعاية شاملة لهم من أجل مواصلة الحياة.