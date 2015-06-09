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مقتل 4 تكفيريين وفشل 3 محاولات إرهابية لاستهداف القوات بسيناء

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مقتل 4 تكفيريين وفشل 3 محاولات إرهابية لاستهداف القوات بسيناء مقتل 4 تكفيريين وفشل 3 محاولات إرهابية لاستهداف القوات بسيناء
أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء اليوم عن تمكن قوات الأمن من قتل 4 عناصر تكفيرية، وفشل 3 محاولات إرهابية لاستهداف القوات المتمركزة فى مناطق الشيخ زويد ورفح بواسطة هجوم وعبوتين ناسفتين.

وأشارت المصادر إلى أن القوات هاجمت وكرا إرهابيا بمنطقة جنوب الشيخ زويد وتم قتل 4 عناصر من بين مجموعة كانت تتمركز وتستعد للتحرك لتوجيه ضربات ضد القوات، وفتح مجهولون نيرانهم على ارتكاز أمنى جنوب الشيخ وفجّروا عبوة ناسفة أثناء مرور قوة أمنية بذات المنطقة دون وقوع خسائر، كما تم تفجير عبوة ناسفة أخرى بمنطقة العبور شرق العريش، ولم يبلغ بوقوع خسائر.

وأضاف المصدر، أن منزلا تابعا لأحد أمناء الشرطة بمنطقة بالعريش اشتعلت به النيران وأتت على جانب من محتوياته ولم يكن يتواجد أشخاص بالمنزل وسط ترجيحات بأن الإحراق تم بفعل فاعل.

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