أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

56%من القراء يتوقعون نجاح التموين فى السيطرة على الأسعار خلال رمضان

Google+ Print
56%من القراء يتوقعون نجاح التموين فى السيطرة على الأسعار خلال رمضان 56%من القراء يتوقعون نجاح التموين فى السيطرة على الأسعار خلال رمضان
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة فى السيطرة على الأسعار خلال شهر رمضان، توقع غالبية القراء نجاح وزارة التموين فى السيطرة على السلع خلال شهر رمضان.

وتوقع 56% من القراء نجاح وزارة التموين فى السيطرة على أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، فى الوقت الذى استبعد فيه 42%من القراء نجاح وزارة التموين فى السيطرة على أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، بينما أعرب 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- الحكومة تطلق مبادرة شهر الخير لمساعدة الفقراء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.. التضامن: تستهدف الوصول لأكبر عدد من المستحقين.. غادة والى: 100 منحة مالية لجمعيات تدريب الشاب وأطفال بلا مأوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة