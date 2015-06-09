56%من القراء يتوقعون نجاح التموين فى السيطرة على الأسعار خلال رمضان

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة التموين فى السيطرة على الأسعار خلال شهر رمضان، توقع غالبية القراء نجاح وزارة التموين فى السيطرة على أسعار السلع خلال شهر رمضان.

وتوقع 56% من القراء نجاح وزارة التموين فى السيطرة على أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، فى الوقت الذى استبعد فيه 42%من القراء نجاح وزارة التموين فى السيطرة على أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، بينما أعرب 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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