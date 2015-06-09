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استنفار على الحدود تحسبًا لهروب تكفيريين من غزة لسيناء

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استنفار على الحدود تحسبًا لهروب تكفيريين من غزة لسيناء استنفار على الحدود تحسبًا لهروب تكفيريين من غزة لسيناء
كشفت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع" أن حالة استنفار شديدة من نوعها فرضتها قوات الأمن المختصة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، بعد تلقى أجهزة الأمن معلومات تشير إلى اعتزام عناصر إرهابية الهروب من قطاع غزة إلى سيناء، خشية ملاحقتهم وضبطهم وتسليمهم للجانب المصرى.

وبحسب المصادر، فإن من بين من يترقب تسللهم عناصر قيادية من جماعة أنصار بيت المقدس.

وشددت القوات إجراءات الحماية للحدود فضلا عن نشر قوات متحركة بمحيط المنطقة الحدودية، وإغلاق كلى للطرق والممرات المؤدية إلى المنطقة العازلة التى تم الانتهاء من تجهيزيها بعرض 1 كم على طول الشريط الحدودى الفاصل بين وقطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن القوات تواصل عمليات تتبع أنفاق سرية تبين استمرار عملها، وتمكنت من ضبط نفق حدودى منها إلى جانب تدمير عدة فتحات لأنفاق مهجورة فى غضون الأيام الثلاثة الأخيرة.

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مصر 365

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