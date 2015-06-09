الأمن الإدارى بلجنة الثانوية بالمنيرة يفتشون لجان السير بحثا عن وسائل غش

أكد أحد مراقبى لجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب، أن مسئولى الأمن الإدارى قاموا منذ قليل بتمشيط لجان السير من الداخل وذلك قبل بدء لجنة الامتحانات فى مادة التفاضل، للتأكد من عدم وجود أى وسيلة تكنولوجيا تليفونات وسماعات أو أى وسيلة أخرى.

وأضاف المراقب أن أفراد الأمن والملاحظين أيضا فتشوا أمس بعد انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والتى اختبرها طلاب النظام القديم اللجان، أيضا لضمان عدم ترك أى طالب أى وسيلة من شأنها مساعدتهم على الغش.

وفى سياق متصل توافد عدد من طلاب النظام القديم على لجنة الامتحانات، منذ قليل تمهيدا لأداء امتحان مادة التفاضل وحساب المثلثات.