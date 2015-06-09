بدء امتحان التفاضل وحساب المثلثات لـ419 طالبا بالثانوية بـ205 لجان

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة نظام قديم أداء امتحان مادة التفاضل وحساب المثلثات، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الـ"11" صباحا.

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين يؤدون اليوم امتحانات التفاضل وحساب المثلثات وصل إلى 419 طالبا وطالبة فى عدد 205 لجان سير على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمد سعد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تشديد التعليمات على رؤساء لجان السير والملاحظين، بشأن تفتيش اللجان والالتزام بالتعليمات الجديدة منها كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه على ورقة الأسئلة واسم الملاحظ وختم الورقة بأكثر من ختم.