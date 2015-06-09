وزير التعليم: لدينا تصور لتطوير أساليب الامتحانات وإضافة مهارات التفكير

أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أن البنك الدولى له دور أساسى فى تقديم الدعم فى جميع المجالات وخاصة التعليم، وذلك من أجل النهوض بالعملية التعليمية فى كافة القطاعات من تدريب وتأهيل، وصيانة المدارس وتحسين منشآت.

وأضاف وزير التعليم خلال لقائه بممثلى البنك الدولى برئاسة الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه يتم العمل بالمرحلة التأسيسية 2014/2017 فى الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى 2014/2030، ويتم فيها الاهتمام بالبنية التكنولوجية، مشيرا إلى أن لدينا برنامجا كاملا عن التطوير، وتصورا لتطوير أساليب الامتحانات ودراسة نسبة مهارات التفكير وطرق البحث فى الامتحانات، لافتا إلى أن هذا التطوير يرتبط بإدخال البنية التكنولوجية فى المدارس.

واستعرض الوزير حسب بيان صادر عن الوزارة خطط الوزارة فى المرحلة القادمة والتى تقوم على التركيز فى تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية والانتقال من مرحلة الحفظ والتلقين إلى البحث والابتكار والإبداع، والبدء فى المشروع القومى لصيانة المدارس صيانة كاملة، بجانب تحسين القراءة والكتابة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسى خلال 8 شهور، والتى بدأ الاختبار التشخيصى.

وأوضح الوزير أنه يتم حاليا تدريب المعلمين على البرنامج العلاجى للقراءة والكتابة ، بالإضافة إلى مشروع تدريب 10 آلاف من المعلمين على بناء المعرفة والمهارات بالتعاون مع المجلس التخصصى والاستشارى للتعليم والبحث العلمى بالرئاسة.

من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولى، أن البنك الدولى يهتم بجودة التعليم فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامى لعمل شراكة لتحسين مستوى التعليم فى المنطقة العربية، لافتا إلى رغبتهم فى مساهمة الوزارة لمساعدتهم فى تحديد الاحتياجات التى تتطلبها المنطقة، من خلال تنظيم مؤتمر على مستوى وزراء التعليم العرب، نظرا للدور البارز الذى يمكن أن تساهم به مصر فى تطوير التعليم فى الدول العربية بما تمتلكه من خبرات متميزة.

وأكدت الوزارة أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البنك الدولى والوزارة لدعم العملية التعليمية فى إنشاء فصول جديدة لمرحلة رياض الأطفال، وبناء مدارس جديدة ذات مواصفات محددة، والتوسع فى بناء مدارس stem بواقع مدرسة فى كل محافظة، وتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لها ، ومدارس التعليم المجتمعى، وتدريب مديرى المدارس، ودعم وتطوير المناهج.