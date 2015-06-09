مصر تستنكر التقرير "المسيس وغير الموضوعى" لمنظمة هيومان رايتس ووتش

استنكر السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة التقرير الذى أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول مصر ، موضحاً أن هذا التقرير مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية، ومشيراً إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأى العام المصرى أو لدى العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة.

وأضاف المتحدث أن التقارير غير الموضوعية التى دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء، أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصرى وإرادته لتحقيق تطلعاته، وأنه كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك فى إرادة الشعب المصرى، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصرى.

وذكر أنه يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التى تدعى باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسى من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبى أعمال العنف والترويع، خاصة فى ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التى تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

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