مصرع مواطن في حادث تصادم بالمراغة بسوهاج‎

لقي مواطن مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بناحية شندويل بمركز المراغة بمحافظة سوهاج .

وكان قد تلقي اللواء محسن الجندي مدير امن سوهاج ،إخطاراً من مركز شرطة المراغة ، يفيد بوصول السيد محمد عمر 93 سنة بالمعاش ويقيم بناحية الضياع دائرة المركز إلي المستشفي المركزي مصابًا باشتباه نزيف بالمخ والأنف والفم وكسر بعظام الوجه والفك السفلى وتوفى عقب ذلك.

وبالأنتقال والفحص وسؤال أحمد مصطفى السيد50 سنه موظف قائد السيارة رقم 10904 ملاكى سوهاج قرر أنه أثناء قيادته سيارته على طريق فرعى بناحية شندويل دائرة المركز فوجئ بالمذكور مستقلا دراجة

بخارية رقم 15320 سوهاج يقطع الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به مما نتج عنه إصابته ثم قام بنقله للمستشفى المركزى وحضر للمركز للإبلاغ.

> وجاري إستدعاء أحد اهليته لسؤاله ، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6405 جنح المركز، وجارِ العرض على النيابة العامة للتصرف.