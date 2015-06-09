واتس آب اليوم السابع:مياه بلون "العرق سوس" فى قرية بنى زار بسوهاج

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين شكوى من اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، الأمر الذى أدى لنزول مياه ملوثة من صنبور منزله فى قرية بنى زار مركز سوهاج فى محافظة سوهاج.

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