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طائرات التحالف الدولى تدمر منشآت نفطية وآليات داعش فى سوريا والعراق

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طائرات التحالف الدولى تدمر منشآت نفطية وآليات داعش فى سوريا والعراق طائرات التحالف الدولى تدمر منشآت نفطية وآليات داعش فى سوريا والعراق
قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن طائرات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة شنت سبع غارات جوية ضد مواقع تنظيم داعش بالقرب من مدينتى دير الزور وكوبانى فى سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر بيان صدر عن القيادة المركزية الأمريكية أن الغارات تمكنت من تدمير نقطتين لجمع النفط الخام الذى يستولى عليه مقاتلو داعش بالإضافة الى سبع مواقع قتالية وعدد من الآليات ، كما نفذت الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولى 14 غارة أخرى استهدفت مواقع التنظيم الإرهابى بالقرب من مدن بغداد وبيجى والموصل وسنجار وتل عفر فى العراق.

وأشار البيان الى انه تم قصف ثلاثة مواقع لإطلاق مدافع الهاون وعدد من المنشآت التى يسيطر عليها داعش.
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