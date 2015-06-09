الجيش الأمريكى: 21 غارة جديدة على مواقع لـ"داعش" فى العراق وسوريا

قال الجيش الأمريكى إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 21 ضربة جوية جديدة ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا خلال الساعات الـ24 التى انتهت أمس الاثنين.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء ، عن بيان للجيش الأمريكى قوله إن 14 ضربة فى العراق أصابت أهدافا بالقرب من سبع مدن مختلفة ، كما دمرت إحدى الضربات مصنعا كبيرا لإنتاج العبوات الناسفة والسيارات الملغومة فى قضاء هيت غرب الرمادى، وفى سوريا ، أصابت سبع ضربات جوية أهدافا تابعة للمتشددين بالقرب من بلدة كوبانى شمال البلاد.