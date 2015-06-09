نيويورك تايمز: قوات أمريكية خاصة تصادر وثائق لداعش خلال مداهمات فى سوريا

ذكر تقرير صحفى أن قوات أمريكية خاصة صادرت وثائق تخص تنظيم داعش خلال حملة مداهمات فى سوريا، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى عددها الصادر أمس الاثنين (التوقيت المحلى) استنادا إلى مسئولين فى الحكومة الأمريكية أن تلك الوثائق تتضمن معلومات عن الهيكل القيادى للتنظيم.

وبحسب تقرير الصحيفة، تم مصادرة أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة، وأظهر تحليل البيانات أيضا معلومات عن الهيكل المالى للتنظيم وإجراءاته الأمنية.

وذكرت الصحيفة أن عضوا بارزا فى داعش قتل خلال هذه الحملة التى شنت فى شرق سورية فى مايو الماضى، تجدر الإشارة إلى أن داعش تسيطر على مناطق شاسعة فى العراق وسورية المجاورة عبر ممارساتها الإرهابية.

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