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مصرع سائق فى حادث سقوط حاويات شاحنة فوق ميكروباص بطريق دمياط -المنصورة

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مصرع سائق فى حادث سقوط حاويات شاحنة فوق ميكروباص بطريق دمياط -المنصورة مصرع سائق فى حادث سقوط حاويات شاحنة فوق ميكروباص بطريق دمياط -المنصورة
أسفر الحادث المأساوى الذى وقع صباح اليوم على طريق المنصورة دمياط أمام عزبة الباز مركز الزرقا عن وفاة سائق سيارة ميكروباص بعد سقوط حاويات محملة على شاحنة فوق الميكروباص.

وقد توجهت 9 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وانتقل العميد محمد عبد الفتاح مأمور مركز الزرقا وحسنى عبد المجيد رئيس مركز ومدينة الزرقا وهشام ناصف رئيس مدينة السرو إلى موقع الحادث، حيث تم استدعاء ونش عملاق لرفع الكونتينر والسيارة التريلا والميكروباص.

وتبين وفاة أحمد فوزى مسعد حموده 27 سنة سائق من شرباص فارسكور وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الزرقا، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

بالصور.."واتس آب اليوم السابع": سقوط "حاويات" شاحنة فوق ميكروباص بدمياط
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