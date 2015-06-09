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الخميس.. أولى جلسات محاكمة صاحب مصنع ضُبط بداخله طن لحوم فاسدة

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الخميس.. أولى جلسات محاكمة صاحب مصنع ضُبط بداخله طن لحوم فاسدة الخميس.. أولى جلسات محاكمة صاحب مصنع ضُبط بداخله طن لحوم فاسدة
حددت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، الخميس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة صاحب مصنع "محبوسًا" بتهمة الغش التجارى، بعدما ضبط بداخله طن من اللحوم الفاسدة قبل عرضها فى الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المصنع ضُبط داخله طن من اللحوم الفاسدة، حيث ثبت من تقرير مفتش الأغذية، أن اللحوم غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وكان صاحب المصنع ينوى طرحها فى الأسواق قرب حلول رمضان، وانتقلت نيابة العجوزة لمعاينة اللحوم الفاسدة، وأمرت برئاسة المستشار أحمد دبوس بحبس صاحب المصنع 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365