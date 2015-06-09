اليوم.. نظر تجديد حبس 11 متهما أحدهم من "جزر القمر" فى أحداث عين شمس

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، تجديد حبس 11 متهما أحدهم من دولة جزر القمر يدعى "فيضان.أ" وآخر سورى متزوج من مصرية يدعى "زياد.ن"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وإثارة الشغب بمنطقة عين شمس.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 1982 جنح عين شمس لسنة 2015، كلا من "زياد.ن" سورى الجنسية ومتزوج من مصرية، و"فيضان.أ" طالب بجامعة الأزهر ويحمل جنسية دولة جزر القمر، و"محمد.ع"، و"إبراهيم.خ"، و"أسامة.أ"، و"عبد الرحمن. م"، و"محمد. أ"، و"عبد السلام. ز"، و"محمود. ف"، و"أشرف. م"، و"على. خ".

وأسندت النيابة العامة جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والتظاهر بدون ترخيص، وقطع الطرق، وتعطيل الدستور، وحيازة منشورات تحرض على قلب نظام الحكم، والتحريض على العنف، والاعتداء على قوات الشرطة.

يشار إلى أن رجال قسم شرطة عين شمس ورد لهم بلاغ بخروج مسيرة من جماعة الإخوان، تدعو المواطنين إلى التظاهر دون تصريح فداهموهم وفضوا المسيرة وضبطوا المتهمين بعد أن اعتدى المتظاهرون على القوات.