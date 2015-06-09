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بتسمع كتير عن الأوميجا 3؟! تعرف على فوائدها وأهم مصادرها

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بتسمع كتير عن الأوميجا 3؟! تعرف على فوائدها وأهم مصادرها بتسمع كتير عن الأوميجا 3؟! تعرف على فوائدها وأهم مصادرها
الأوميجا 3 من أهم العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

ويؤكد الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أن عنصر الأوميجا 3 يساعد الجسم فى مهاجمة العديد من الأمراض على رأسها ارتفاع نسبة الكولسترول الضارة، مقابل نسبة الكوليسترول الجيدة بالجسم، كما تعد الأوميجا 3 درعًا لحماية الجسم من تصلب وانسداد الشرايين، وبالتالى حماية القلب من الأزمات والسكتات القلبية.

ويضيف أن عنصر الأوميجا 3 يعد من أهم العناصر المقاومة للسمنة خاصة الموضعية، والتى تتركز فى منطقة البطن، كما تعد خيارًا مثاليًا لمرضى السمنة وراغبى الرشاقة.

وعن أفضل المصادر الغنية بهذا العنصر يقول خالد إن الأسماك الزيتية كالسلمون والتونة والمكاريل، تأتى على قائمة الطعام الغنية بالأوميجا 3، وكذلك بعض أنواع الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون، وزيت الصويا .
>كما تعد المكسرات من أنواع الطعام الغنية بعنصر الأوميجا 3 خاصة اللوز.

الخضراوات الوقية أيضًا من أهم مصادر الحصول على الأوميجا 3، وأهمها بالطبع الجرجير والسبانخ والفاصوليا الخضراء، كما يتوافر هذا العنصر فى بعض أنواع الفواكه كالقشطة.

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مصر 365