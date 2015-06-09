أستاذ قلب: أطباء مصريون سيطروا على مرض الشريان التاجى بنسب تقارب أمريكا

أكد الدكتور عادل علام أستاذ أمراض القلب بطب الأزهر، أن هناك دراسة حديثة تم نشرها فى مجلة الطب النووى الأمريكية، تم فيها مقارنة نتائج المسح الذرى على عضلة القلب فى مصر فى أحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، بنتائج نفس الفحص فى ميد أمريكا هارت انستتيوت كانسس سيتى بولاية نيزورى الأمريكية .

وقال إن الدراسة كانت عن وجود قصور فى تغذية عضلة القلب بالدم بين المرضى المصريين والأمريكيين فى الفترة من 2006 : 2014 وتبين انخفاض حدة القصور بنسبة 70 % إلى نسبة 35 % فى مصر وانخفاضها من نسبة 45 % : نسبة 29 % فى أمريكا.

وأشار أنه قد أثبت هذا البحث على مدار 10 سنوات أن أطباء القلب المصريين قد تمكنوا من تحقيق تحكم واضح فى السيطرة على أمراض الشريان التاجى بين المصريين بنسبة تقارب المعدلات بالولايات المتحدة الأمريكية .