"واتس آب اليوم السابع":بالصور..متفجرات أمام مبنى النيابة الإدارية بأبو كبير

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين صورًا لبعض المتفجرات التى نجحت الأجهزة الأمنية فى العثور عليها، قبل الانفجار، وذلك على خلفية الانفجار أمام النيابة الإدارية، بالقرب من مجلس مدينة أبو كبير بالشرقية، فجر اليوم الثلاثاء.

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