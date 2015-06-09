طلاب الثانوية "نظام قديم" يؤدون اليوم امتحان التفاضل وحساب المثلثات

يؤدى، اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة، نظام قديم، ضمن المرحلة الأولى، امتحان مادة التفاضل وحساب المثلثات، رياضة "1"، حيث تبدأ اللجنة فى التاسعة وتنتهى فى الحادية عشر.

وفى سياق متصل، قال محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن جميع لجان التقدير بالقطاعات الأربعة للثانوية العامة تبدأ، اليوم الثلاثاء، فى أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لطلاب الثانوية العامة فى نظاميها القديم والحديث فى اللغة العربية والتربية الدينية‏، على أن يستمر تقدير الدرجات الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العينة العشوائية لمادة اللغة العربية لطلاب النظام الحديث يتم الإعلان عنها الخميس المقبل، موضحا أن الامتحانات جاءت فى مستوى جميع الطلاب الأمر الذى من المتوقع معه أن تكون نسبة العينة العشوائية مرتفعة.

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