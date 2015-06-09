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بالصور.. "الحماية المدنية" تسيطر على حريق عربة قطار محطة الإسماعيلية

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سيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق الذى شب، فجر اليوم، بأحد عربات القطارات بمحطة سكك حديد الإسماعيلية بعد ان قام مجهولون بإشعال النيران فيها.

كان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من الحماية المدنية بورود بلاغ باشتعال النيران فى إحدى عربات القطارات بمحطة سكك حديد الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والحماية المدنية الى البلاغ وتمت السيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن القوات المكلفة والمعينة بمحطة سكك حديد الإسماعيلية طاردت شخصين بعد أن قاما بإلقاء مادة حارقة "مولوتوف" على إحدى عربات القطارات بالمحطة وأطلقت عليهم الأعيرة النارية.

وأضاف المصدر، أن القوات قامت بضبط الدراجة النارية الخاصة بالشخصين وجار تحديدهما.

وأوضح أن شخصين قاما بإلقاء مادة حارقة "مولوتوف" على عربة قطار بمحطة سكك حديد الإسماعيلية، لكن القوات تمكنت من إخماد النيران بعد احتراق جزء بسيط فى العربة، دون خسائر مادية ولا بشرية فى العربة، وتم تمشيط محيط المحطة للبحث على المتهمين.

من جانبهم قال شهود عيان، إنهم سمعوا أصوات طلقات نارية تصدر من داخل محطة سكك حديد الإسماعيلية أعقبها ظهور نيران بسيطة تخرج من إحدى عربات القطار.

وأضاف شهود العيان، أن المتواجدين بالمحطة سيطروا على الحريق بواسطة طفايات الحريق الموجودة بالمحطة ثم حضرت سيارات الإطفاء وقضت على النيران تماما.

وأكدوا أن الخدمات المعينة بالمحطة طاردت أشخاصا كانوا يهرولون داخل المحطة وأعلى سلم المشاه "السلم الأزرق" بالمحطة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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