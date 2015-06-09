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المكتب السياسى لـ"النور" يجتمع اليوم لحسم موقف الحزب من القائمة الموحدة

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المكتب السياسى لـ"النور" يجتمع اليوم لحسم موقف الحزب من القائمة الموحدة المكتب السياسى لـ"النور" يجتمع اليوم لحسم موقف الحزب من القائمة الموحدة
يعقد حزب النور اليوم الثلاثاء اجتماعا للمكتب الرئاسى للحزب، لحسم موقف الحزب من المشاركة فى القائمة الانتخابية الموحدة، والمقرر أن يقودها حزب المحافظين اليوم الثلاثاء.

ويناقش الحزب، خطة الداعية الانتخابية التى لم ينته منها حزب النور حتى الآن، إلى جانب مراجعة أسماء المرشحين على المقاعد الفردى، إلى جانب متابعة نتائج الدورات التثقيفية التى بدأ الحزب فى تنفيذها خلال الأسابيع الماضية.


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