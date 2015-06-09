لو بتاكل حلويات بشراهة.. حلل سكر

السمنة من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، لكن بعض الأشخاص يكونون أكثر قابلية لزيادة الوزن عند اتباعهم عادات غذائية خاطئة تؤثر عليهم بالسلب كتناول الحلوى بكميات كبيرة.

وحول هذا يقول الدكتور هانى كمال أخصائى التغذية والسمنة، أن الإفطار على تناول الحلويات كالكيب كيك والبسبوسة وغيرها من الحلوى، قد تتسبب فى الإصابة بزيادة الوزن والإصابة بمرض السكر بالأخص الأشخاص الذين لديهم قابلية مع وجود العامل الوراثى.

ويؤكد د.هانى كمال أنه حال وجود شراهة لتناول الحلويات، فمن الضرورى إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة للسكر فى الدم، للتأكد من عدم الإصابة بالمرض، لأن من أعراضه وجود رغبة ملحة فى تناول الحلوى.

يشير أخصائى التغذية والسمنة أنه من الضرورى تجنب الحلوى على الإفطار، وحال وجود زيادة مفاجئة فى الوزن يجب استشارة الطبيب المختص لمعرفة السبب مع ضرورة الالتزام بممارسة الرياضة لزيادة معدل الحرق.