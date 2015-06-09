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قبل رمضان.. اضبط ضغطك واستشر طبيبك عن الدواء

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قبل رمضان.. اضبط ضغطك واستشر طبيبك عن الدواء قبل رمضان.. اضبط ضغطك واستشر طبيبك عن الدواء
فى رمضان يحتاج الجسم كل طاقته كى يتحمل الصيام، ويستفيد منه أقصى استفادة، خاصة مرض الضغط، سواء من يعانون من ارتفاع فى مستوى ضغط الدم عن الطبيعى، أو على النقيض، من يعانى من انخفاض مستوياته على الدوام.

وفى هذا الصدد تنصح الدكتورة نيفين رضا، أخصائية أمراض الباطنة، بضرورة أن ينظم مرضى الضغط والأصحاء على السواء، مستوى الخلل فى ضغط الدم لديهم، ما يجعلهم فى صحة أفضل خلال الشهر الفضيل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر على الحالة الصحية للصائمين.

وتابعت أخصائية الباطنة مشددة على أهمية قياس مستوى ضغط الدم لمدة 4 أيام متتالية قبل الدخول فى أيام الصيام، لتدون النسب وتعرض على مختص باطنى، حتى يتأكد من سلامة نسبة الضغط فى الدم، وتفيد هذه الاختبارات، فى إمكانية تعديل الطبيب لدواء الضغط المستخدم، وتعديل جرعاته ومواعيده توافقًا مع مواعيد الإفطار والسحور فى رمضان، وهو ما يحتاجه كل مرضى الضغط كى يسلموا من نوبات ارتفاعه المفاجئ أو انخفاضه.

كما يساعد الاهتمام بمتابعة الضغط قبل رمضان، كما توضح نيفين، فى الوقاية من الجلطات، والصداع المزمن فى نهار رمضان، كما تقى من نوبات انخفاضه وهبوطه، ويساعد على إمكانية ضبط الطبيب لنسبة الخلل فيه مبكرًا.

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مصر 365