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ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لأوروبا والخليج إلى 2.4 مليون طن

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ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لأوروبا والخليج إلى 2.4 مليون طن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لأوروبا والخليج إلى 2.4 مليون طن
كشف تقرير رسمى صادر عن إدارة الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن صادرات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج، يوضح ارتفاع صادرات البطاطس لـ 590 ألف طن، وتصدير مليون و250 ألف طن موالح لما يقرب من 25 دولة، بالإضافة إلى تصدير 581 ألف خضراوات منذ بدء موسم التصدير أول يناير وحتى الآن، موضحا أنه مازالت صادرات المنتجات الزراعية المصرية تتدفق إلى الأسواق الخارجية بشكلها الطبيعى وتنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية المصرية.

وقال الدكتور على سليمان مستشار وزير للزراعة لشئون الحجر الزراعى والصحة النباتية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه منذ بداية التصدير لجميع شحنات المنتجات الزراعية وخاصة محصول البطاطس المصرية المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، حيث يتم أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية.

وأكد مستشار وزير الزراعة لشئون الحجر الزراعى على استمرار تشديد الرقابة على صادرات الموالح لدول التصدير، وفحصها خوفا من ذبابة الفاكهة، وجار الفحص والتصدير للمنتجات الزراعية المصدر لدول أوروبا والخليج، تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية منذ بداية الجنى حتى فحص الشحنات ثم الشحن من قبل خبراء متخصصين من إدارة الحجر الزراعى.


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